對於蘋果來說，他們雖然每年發佈的新機型號不多，但單款機型的銷量卻都非常的猛。市場研究公司Counterpoint近日發佈了2019年全球智慧手機銷量數據。數據顯示，蘋果、三星和OPPO進入前10。

iPhone XR再次佔據主導地位，比排名第二的競爭對手高出近1個百分點。iPhone 11的市占率全年排名第二。由於這款手機的銷售只有不到4個月時間，因此是非常亮眼的成績。

具體來說，全球銷量前十名機型依次是：iPhone XR、iPhone 11、三星Galaxy A50、三星Galaxy A10、OPPO A5、iPhone 8、三星Galaxy A20、iPhone 11 Pro Max、iPhone 7和iPhone XS Max。

雖說蘋果在上述榜單中拿下了六款機型，但與其全球出貨量相比，較2018年卻是在下滑(美國市場被iPhone主導，三星的產品未能進入前五，但在大陸情況完全不同，前五名來自OPPO、vivo和華為)。

報告中顯示，2019年，三星的出貨量達到2.965億支，市占率20%。華為達到2.385億支，市占率上升至16%，而昔日的蘋果已經遠遠落後這兩大廠商。

(中時電子報)