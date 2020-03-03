第12屆萬和美展書法類第一名紀冠地的「圓瑛常州天寧禪寺定口占」，以清朝篆書筆法書寫。（萬和文教基金會提供／黃國峰台中傳真）

萬和宮、萬和文教基金會，第12屆萬和美展成績揭曉，國畫類第一名為陳從珍、書法類第一名為紀冠地，各獲得獎金參萬元，將於3月14日公開頒獎並在萬和文化大樓五樓麻芛文化館展開ㄧ個多月的展期，萬和宮董事長蕭清杰，邀請民眾蒞臨觀賞。

本次國畫類第一名是陳從珍的「歲月」畫中描寫停泊在岸邊的老舊漁船，幾絛粗大的纜繩繫於圓形的繫船柱，斑駁的船身、鏽蝕的繫船柱、磨損的纜繩，搭配粗糙的地面凸顯了歲月的沉靜與滄桑。評審讚她的作品，墨韻極佳，描會細膩，尤其後加白粉的繩索，呈現老舊的歲月痕跡。

而書法類第一名紀冠地，是台師大博士班七年級，第四屆首度參賽，即得到第一名，這次再度以「圓瑛常州天寧禪寺定口占」

掄元，創下僅參加兩屆均奪魁紀錄。評審讚紀冠地的作品，以清朝篆書筆法書寫，自然而不雕琢，不同於時下寫篆之氣。

萬和宮董事長蕭清杰指出，歷屆參賽者遍及各行各業，包括了藝術總監、大學講師、美術及書法老師，或退休的國小主任、教師，還有台中監獄受刑者、聽障者等，歡迎民眾來見證，藝術創作領域的開放及包容性。

(中時 )