湳雅夜市茶坊涉占用共有地 法官判准先拆除 18:142020/03/03 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 知名的新北市板橋湳雅夜市一家茶坊，因涉占用共有土地捲入官司，案件仍在高院審理中，但對於請求拆屋還地部分，高院已先判准由地主提供5857萬多元的擔保金，可先就占用的建物進行拆除確定。 高院指出，茶坊因拆除建物所受損害，應係所有權滅失及不能利用該建物繼續經營餐飲事業所失營業利益之損害，均非不得以金錢賠償以回復原狀，法官命對方以5857萬6000元供擔保後假執行，縱茶坊最後官司確定受有損害，也可以用擔保金足額受償。 (中時 ) #茶坊 #高院 #損害 #占用 #建物 也許您會感興趣 推薦閱讀 鹹豬手亂摸 韓籍狼師落跑 04:102020/02/28 社會新聞 討債不成怒焚鵝肉店 釀2死3傷主謀判15年 11:052020/03/02 社會 《基金》富達：耐不住市場震盪而出場，將損害長期報酬 17:052020/03/02 財經 開槍殺人沒打要害 法官：不構成殺人未遂罪 14:532020/03/03 社會 霸氣買下不同意戶 蘆洲海砂屋啟動都更 15:142020/03/03 生活 清潔隊駕駛非法清垃圾 獲判緩刑 15:242020/03/03 社會 社會熱門新聞 新竹失蹤居家檢疫男林東京 遭罰天價100萬 - 社會 吳振吉女兒沉冤8年 辦公室照片掉落顯靈破案了 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 體檢診所分紅130萬 八德監理所長袁國治遭約談 - 社會 闖桃機不明身分外籍男 出庭說中文：耶穌是上帝 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。