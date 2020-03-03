知名的新北市板橋湳雅夜市一家茶坊，因涉占用共有土地捲入官司，案件仍在高院審理中，但對於請求拆屋還地部分，高院已先判准由地主提供5857萬多元的擔保金，可先就占用的建物進行拆除確定。

高院指出，茶坊因拆除建物所受損害，應係所有權滅失及不能利用該建物繼續經營餐飲事業所失營業利益之損害，均非不得以金錢賠償以回復原狀，法官命對方以5857萬6000元供擔保後假執行，縱茶坊最後官司確定受有損害，也可以用擔保金足額受償。

(中時 )