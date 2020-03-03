新冠肺炎疫情升溫，北市府為因應居家檢疫者的就醫需求，推出的防疫計程車已在2月26日上路，目前已徵得2名駕駛加入，北市府每日補貼駕駛3500元，若以3月整月31天，再加上居家隔離14天，共45天可獲15萬7500元。

北市公運處科長王郁凱指出，包月制的防疫計程車，僅接受市府指派載送經評估可搭乘的居家檢疫者，不會載其他一般民眾，目前有2名駕駛自願加入，而因為任務為高風險，因此每日補貼駕駛3500元，目前已出車再送4人。

王郁凱表示，北市防疫計程車是由市府與計程車隊簽約包月，目前車隊招募到2台車、2名駕駛上線服務，並以包月制來計算，若駕駛3月整月31天，可獲補貼10萬8500元，到4月如果不想再開防疫計程車了，就要先居家隔離14天，一天仍有3500元補貼，因此隔離期間將有4萬9000元，總計共45天可獲15萬7500元。

(中時 )