防空汙加蘇花改通車，花蓮不動產市場剛性需求浮現！根據花蓮地政事務所最新公佈資料顯示，花蓮不動產買賣2月逆勢成長，不動產買賣移轉294件、634筆棟數，同時創下5年同期新高紀錄，同時今年1、2月買賣筆棟數也比去年同期成長12.6％。

目前花蓮每年不動產買賣約平均3,500件上下，2018年全年是3,345件、7,122筆棟數，2019年全年是3,678件、7,537筆棟數，2019年較2018年在成交件數方面成長近10％，看來蘇花改完工前兩年，花蓮不動產交易即悄悄緩步成長。

另一項數據也顯現，台灣後花園—花蓮人口移入數持續攀升，每年對房地產在需求面呈現穩定成長，依花蓮縣政府統計，至2019年底止，花蓮縣戶數為126,729，11年來成長6,813戶，且每年維持0.57％~1.25％區間成長比。

蘇花改今年1月6日全線開放通車後，已經歷過農曆春節與228兩個連續假期，車流量均不斷創新高，其中農曆春節7天假期南北總量破10萬車次，創開通以來新高。228假期第一天蘇澳往花蓮車流量更達1.6萬輛，顯示大家選擇自駕開車走蘇花改到花蓮車潮人潮都變多了。

當暢遊花蓮不再是惡夢，未來到花蓮自駕開車預料將成為一種習慣，便捷的交通勢將帶動花蓮更多觀光旅遊人潮。台開集團統計，新天堂樂園1、2月人潮加總約70萬人次

受惠於蘇花改帶來觀光人潮效應，新天堂樂園、開心農場、ROCK PARK貨櫃市集等室內外場域加總今年1月(含農曆春節7天假期)人潮達至40萬人，2月寒假延長，不少人走出戶外愛曬太陽提升免疫力，整個2月也有近30萬人次，平均一天都有近1萬人次。其中228連假天氣晴朗，3天就有近7萬人潮，停車場內5,000多個停車位整天停滿滿，也帶動新天堂樂園多個新櫃位、餐飲美食、貨櫃星巴克、VR娛樂設施等、貨櫃市集玉里臭豆腐等業績之提升。

(中時 )