公視年度大戲《天橋上的魔術師》為重現昔日台北中華商場面貌，斥資8000萬元在新北市汐止打造還原度近百分百的「中華商場」，本來劇組預計殺青後開放民眾參觀3個月，但新冠肺炎持續升溫，公視擔心群聚感染，決定取消活動；新北市經發局回應，市府是站在協助腳色提供延長執照，若公視決定取消，他們予以尊重。

公視劇組為讓觀眾身歷其境，感受作者想表達的劇情、內容，特別斥資8000萬元，並深入考究大西門區地景街貌，租借雍和建設基地，打造還原度接近百分百的中華商場，因工程浩大，製作團隊還向外募資4800萬元，也使該戲總預算增至2億300萬元。

雖然片場不是以永久方式建造，但劇組為了讓民眾也能感受此番美景，本打算於2月底殺青後，開放3個月供民眾參觀再拆除還地於雍和建設；但因新冠肺炎疫情持續擴大，公視幾經考量後，決定取消開放參觀活動。

公視指出，因片場屬於半室內空間，擔心若開放後湧入大量人潮，恐造成群聚感染，加上中央也公開宣呼籲減少大型活動，經過內部人員評議後，決定取消活動，於拍攝完畢後拆除片場。

新北市經發局表示，市府是站在協助腳色，提供延長執照的服務，最後是否開放參觀仍由公視決定，他們皆予以尊重。

(中時 )