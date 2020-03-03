警方在住家附近的樹林裡，發現老婦躺臥其中，經送醫診治，幸無大礙。（警方提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗市葉姓男子3日凌晨下班返家，發現76歲媽媽不見人影，找尋一夜未果決定向警方尋求協助，警方抽絲剝繭推斷下，在住家附近的樹林內發現老婦蹤影，幸經檢查後身體無恙，平安返家。

葉男昨天在下午3點上班前母親還在家中，但凌晨下班返家卻找不到媽媽，心急如焚徹夜尋找未果，今天清晨7點50分報警求助。苗栗警分局南苗派出所警員陳建勳接獲報案後，向副所長洪斌源報告，副所長與陳建勳、實務訓練警員徐明彤立即到葉姓男子住家，分析可能行走路線並沿途查訪鄰居，但仍遍尋不著。

警方研判老婦行動不便可能未走遠，並針對住家附近周邊仔細搜尋，終於在附近一條佈滿雜草、寸步難行的小徑，下方約50公尺的叢林深處，發現老婦躺於荊棘中，雙眼無神但意識仍算清楚，立即送醫檢查，幸身體無恙。家屬十分感謝警方及時協助救援。

苗栗警分局長賴銘助表示，陳建勳擔服深夜勤務，退勤後見家屬心急如焚，以「同理心」設身處地著想，與洪斌源、徐明彤共同協助尋獲老婦，發揮同理心的精神值得嘉許。

(中時 )