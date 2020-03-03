芬蘭電信設備商諾基亞宣布，執行長蘇里（Rajeev Suri）即將於8月底下台，9月起由現任芬蘭能源集團Fortum執行長、前諾基亞高層倫德馬克（Pekka Lundmark）回鍋接掌大位，期盼藉由新舵手帶領該公司重振頹靡的5G事業。

受此消息，諾基亞股價一度大漲4％，隨後漲幅收斂。

倫德馬克在1990到2000年間擔任諾基亞網路事業高層，當時也是這家芬蘭巨擘叱吒風雲的時期。諾基亞在1998年躍升全球手機龍頭，並維持此地位逾十年。

這項人事案也讓倫德馬克與另一位當時的關鍵高層、即將接任諾基亞董事長的巴爾道夫（Sari Baldauf）再度聯手，後者在1998～2005年間擔任諾基亞網路事業主管。

Nordea分析師表示，「這顯然是巴爾道夫的選擇，因為他們在諾基亞和Fortum有共同打拼歷史。諾基亞即將開啟新的時代，下半年可能展開策略與產品檢討。我們樂見這改變，以目前情勢來看，倫德馬克是這位置的上好人選。」

蘇里卸任後會擔任諾基亞顧問，直至今年底。

(工商 )