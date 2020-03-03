興富發建設繼兩個星期前以83.75億元的大手筆，一舉標下台中市達新工業土地後，今（3）日再度以43.56億元，再度插旗台中。興富發建設今天表示，興富發看好台中錢景，計畫買下這塊地之後，打造為純辦公大樓。

興富發今天下午公告重訊指出，取得台中市西屯區惠民段等3筆土地(含建照)，佔地面積達1,852.93坪，購買總價款為43.56億元，包括建照。

至於賣方，為七位自然人及鉅本建設公司。

(工商 )