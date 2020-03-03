興富發以43.56億元 再度插旗台中 打造純辦公大樓 18:362020/03/03 工商 蔡惠芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 興富發建設繼兩個星期前以83.75億元的大手筆，一舉標下台中市達新工業土地後，今（3）日再度以43.56億元，再度插旗台中。興富發建設今天表示，興富發看好台中錢景，計畫買下這塊地之後，打造為純辦公大樓。 興富發今天下午公告重訊指出，取得台中市西屯區惠民段等3筆土地(含建照)，佔地面積達1,852.93坪，購買總價款為43.56億元，包括建照。 至於賣方，為七位自然人及鉅本建設公司。 (工商 ) #興富發 #台中 #插旗 #辦公大樓 #興富發建設 也許您會感興趣 推薦閱讀 華為插旗歐洲 將在法建第一個工廠 11:522020/02/28 財經 3月6日 京站插旗小碧潭 森林食光開幕 04:092020/03/01 財經要聞 北台中贈苗10周年 都市林在台中甲安埔實現中 15:302020/03/01 生活 台中火力發電廠傳工安意外 男遭鑽鋼壓傷不治 16:062020/03/02 社會 LINE插旗美國數位貨幣 交易所BITFRONT成軍 22:152020/03/02 財經 挺醫護 善心人士送千杯冷飲分送給5醫院 16:122020/03/03 生活 財經熱門新聞 美妝老牌店美華泰不堪虧損 5月底全台15間店全收 - 財經 死多頭小心了！A神警告散戶逃命時機 - 財經 外資把錢藏在這！ 老謝揭露美股今晚走勢 - 財經 該聽川普的！ 蘋果供應鏈全押陸慘遭鎖死 - 財經 末日博士斷言：今年全球股市跌30-40％ 川普必落選 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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