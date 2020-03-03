藍牙（Bluetooh）新一代音訊技術標準LE Audio推出後，未來終端產品將有機會以一對多方式同步與多款終端連線，並搭配LC3編碼，將可望使終端裝置更省電、更高音質及更廣泛應用。

藍牙技術聯盟指出，LE Audio是新一代的藍牙音訊技術標準，將強化藍牙音訊效能、新增助聽器支援以及提供全新的音訊分享（Audio Sharing）功能，將再次改變使用者的音訊體驗，創造與周圍世界建立聯繫的新方式。

LE為低功耗（Low Energy）的縮寫，LE Audio基於低功耗藍牙無線電技術運行，當中包含全新的高音質、低功耗音訊編解碼器稱為LC3，或稱低複雜度通訊編解碼器（Low Complexity Communication Codec）。LC3在低傳輸速率下也能維持高音質，提供開發人員極大的彈性，使其在設計時，能在音訊品質、能耗等 關鍵產品特性間取得更佳平衡。

LC3可在電池壽命相同的情形下，提供更高的音訊品質，因此專注於提供最高品質音訊的產品開發人員，可選擇LC3通訊編解碼器。看重電池壽命的其他開發人員，在同樣的音訊品質前提下，透過應用LC3通訊編解碼器，可提供高達兩倍的電池壽命。或是開發人員會選擇折衷方案，在提供較好的音訊品質的前提下，同時增加高達50％的電池壽命。

藍牙支援多種資料傳輸的通訊拓撲技術，包括：點對點、廣播和mesh，但藍牙僅支援點對點音訊傳輸技術。然而，LE Audio透過廣播音訊改變此現狀，其新功能將讓音訊源裝置可向不限數量的藍牙音訊接收裝置進行廣播。音訊廣播可設為公開狀態，允許任何在射程內的接收裝置加入；或設為封閉狀態，只有擁有正確密碼的接收裝置可以加入。廣播音訊開啟多樣化的創新契機，其中一個即是全新的藍牙使用案例—音訊分享。

LE Audio帶來強大的全新使用案例，即為基於個人或位置為基礎的音訊分享功能。在個人音訊分享方面，使用者將可與身邊其他人分享藍牙音訊體驗，例如和親友分享智慧型手機裡的音樂。若以位置為基礎進行音訊分享，機場、酒吧、健身房、戲院和會議中心等公共場所就能分享藍牙音訊，增強訪客體驗。

舉例而言，在公共場所，電視即使處於靜音模式，仍可透過音訊分享，讓人們接收到電視音訊。戲院可分享電影音訊，而會議中心、演講廳等場所也能分享音訊，提供聽損者協助，同時支援多種語言。

(工商 )