美國聯準會（Fed）等主要央行寬鬆救市訊息一出，美股大漲動台股上衝近160點，新台幣開高一舉升破30元大關，上演股匯雙漲行情，午後升幅快速收斂，但仍收在30.087元1美元的逾二周新高，升值3.7分，已連續五個交易日走升，總成交量放大至20.17億美元，為近二周單日最大量。

外匯交易員指出，3月Fed利率決策會議將重啟降息，激勵美股飆漲近1,300點之多，且美元偏弱整理，主要非美貨幣紛紛走高，加上外資偏匯入，新台幣開盤後就見2字頭，最高來到29.96元。但市場傳言主要央行跟進Fed降息意願不明，馬上澆了一盆冷水，午後主要亞幣紛紛漲多回檔轉貶，且外資也轉匯出，新台幣升幅從最多達1.64角，快速縮小至終場僅剩3.7分。

外匯交易員認為，外資已連續七個交易日大賣台股，但資金還是偏匯入，有點把老大（央行）當塑膠的，「真的別想混水摸魚，不買股就請出去不容挑戰」，部份外資午後也因此轉匯出，使得新台幣升幅快速收斂，2字頭也就曇花一現而已，短線預料新台幣應是重返區間整理格局居多。

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