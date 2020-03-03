因應新冠肺炎疫情，多家金融業者啟動異地辦公確保營運不中斷。金管會3日公布已啟動異地辦公金融業名單，其中，銀行有13家、證券期貨投信投顧有9家、保險業則有14家。

就銀行部分，銀行局統計至2月27日，回報銀行公會總行部分部門已開始異地辦公的有台北富邦、王道、新光、遠東、永豐、玉山、台新、日盛、京城、板信、三信、瑞星、台中商銀等。

就證券期貨投信投顧業者部分，證期局統計至2月27日，已啟動異地辦公者有：香港匯豐證、摩根大通、摩根史丹利、玉山證、法銀巴黎、野村證、永豐金證、匯豐中華投信、摩根投信。

在保險業部份，保險局統計至3月3日，壽險業有國泰、富邦、南山、三商美邦、台壽、中壽、新光、康健、遠雄、法巴、友邦、保誠人壽；產險業則有2家：明台、台壽保。

金管會指出，金管會內部也已做好異地辦公的準備，將配合行政院指示採行異地辦公。

(工商 )