時代力量立委王婉諭今(3)日質詢初登板，提出紓困預算三大原則，但或許自知語速太快，質詢後在臉書發文向手語老師說：「辛苦了」。

行政院長蘇貞昌今早率內閣相關部會首長到國會報告新冠肺炎防治及紓困振興特別預算案，王婉諭對此表示，針對這次紓困基金600億元預算，包括杜絕浮濫編列，辨明輕重緩急；公開補助規則，聚焦衝擊產業；針對急迫需求，有效給予協助。

王婉諭舉例說，這次衛福部編了一筆7800萬的急難紓困，然而這與衛福部本來的急難紓困專案是否有重疊？另外，經濟部編了2億元要建智慧平台，還要建檔、管理、輔導，這個看起來很基礎的措施，難道這件事政府之前沒做嗎？

王婉諭表示，這次預算看到許多問題，接下來各委員會的質詢，她也會持續緊盯政府。她認為，紓困資源要嚴格審查、用在刀口，才能幫助到真正需要的人。

有趣的是，王婉諭質詢後在臉書發文表示，想講的東西太多，不小心語速又快了起來，「以後要繼續努力放慢速度了。」

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(中時電子報)