警方沿途調閱監視器畫面追查。

監視器畫面

假釋出獄的男子歐力源2年多前假釋出獄，昨晚破壞電子腳鐐，開車逃往台北，並在今凌晨持刀搶奪檳榔攤，得手5000多元，隨即上高速公路往南逃逸，下午3點50分在岡山、燕巢交界處遭警逮補，人現正由分駐所所送往高雄市刑大，預計搭乘晚間搭乘高鐵解送士林地檢署複訊。

52歲歐力源曾犯下性侵、強盜等案，被判處無期徒刑確定，2017年獲得假釋，由花蓮地檢署予以監控，昨天晚間9點多，接獲設備異常訊息，立即由派出所到歐男住家查看，發現他已經用砂輪機破壞電子腳鐐，開著自己的轎車逃逸。

警方隨即通報車牌為可疑車輛展開追查，但凌晨2點多，歐男行經台北市重慶北路一間檳榔攤，手持利刃搶奪檳榔攤女店員，恫嚇「給我錢」，隨即取走5000多元現金逃逸，警方沿途調閱監視器畫面，並以車牌辨識功能追查去向。

警方逮捕後，將由高雄市刑大接手訊問，並交接給台北市刑警大隊，預計搭乘晚間的高鐵北上，將人直接送往士林地檢署複訊。

(中時 )