台北市大安區的不動產只賣15萬元，行政執行署台北分署3日舉行的「一二三聯合拍賣」，拍賣1件積欠土地增值稅案件，義務人位在大安區的畸零地持分0.075坪，以15萬元拍定，台北分署總計拍賣所得金額是28萬2420元。

這件拍賣的不動產是泰順街巷道內道路水溝蓋旁，1小塊5平方公尺畸零地的1／20持分，雖是既成道路，但屬於建築基地範圍內的私有土地；約0.075坪的拍賣持分拍得15萬元，依比例推算，這塊約1.5坪的畸零地，一坪價值200萬元。拍賣案的蔡姓義務人積欠5900萬土地增值稅，被新竹分署囑託台北分署執行，拍賣蔡某被查扣的台北市大安區泰順街的不動產持分。

此外，台北分署的拍賣品還有名牌太陽眼鏡、關公木雕、玉飾等多件動產，總共拍得28萬2420元。

為有效控管新冠肺炎疫情並照顧民眾健康，台北分署請到場參與競標的民眾全程配戴口罩，並配合測量體溫，參與民眾都配合防疫。

(中時 )