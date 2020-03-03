新北市議員陳錦錠（右）、清穗里長王金定（左）爭取於「清穗公園A」、「清穗公園B」的兒童遊戲區增設體健器材，鼓勵民眾養成運動好習慣。（陳錦錠提供／葉書宏新北傳真）

新北市議員陳錦錠（左）、清穗里長王金定（右）爭取於「清穗公園A」、「清穗公園B」的兒童遊戲區增設體健器材，鼓勵民眾養成運動好習慣。（陳錦錠提供／葉書宏新北傳真）

新北市議員陳錦錠（左）、清穗里長王金定（右）爭取於「清穗公園A」、「清穗公園B」的兒童遊戲區增設體健器材，鼓勵民眾養成運動好習慣。（陳錦錠提供／葉書宏新北傳真）

新冠肺炎疫情嚴峻，全台累積確診病例達42例，新北市議員陳錦錠、中和區清穗里長王金定爭取於「清穗公園A」、「清穗公園B」的兒童遊戲區增設體健器材，盼藉此鼓勵民眾養成運動好習慣，增強自身免疫力，一起度過防疫艱困期間。

陳錦錠表示，清穗公園是里內民眾休閒活動的好去處，但隨著新冠肺炎疫情升溫，民眾都相當憂心，除了要求市府加強清潔消毒外，與穗里長王金定一起爭取於兒童遊戲區增設高低單槓及漫步機、扭腰器等體健器材，讓公園也可以成為民眾運動健身的場所。

陳錦錠提到，疫情升溫防疫措施更馬虎不得，鼓勵民眾透過運動保持身體活力及增強免疫力。新北市政府於每周三、六，邀請運動教練免費來教民眾動健康，固定運動1小時，可增加心肺功能及增強身體抵抗力。

即日起至3月18日每周三下午7時30分至8時30分，於板橋第一運動場內東門前規畫有免費戶外有氧舞蹈；即日起至3月14日每周六下午7時30分至8時30分，於板橋第一運動場內東門前規畫有免費戶外體適能。

(中時 )