新北市長侯友宜今(3)下午至淡水區與里長座談，會中聚焦民生、觀光、交通等面向，其中針對輕軌進入老街的議題，有里長現場呼籲侯友宜，基於保護金色水岸與淡水老街，應審慎評估，捷運局則回應，預計3月中舉辦說明會，聆聽地方意見。

民安里長鄭英和指出，淡水金色水岸與老街是在地重要觀光資源，應審慎評估是否讓輕軌進入老街，長庚里長陳崇煌則說，建議藍海線行駛至淡水紅毛城後，改以無人駕駛列車或嘟嘟車，銜接到淡水老街。

對此侯友宜表示，淡海輕軌藍海線是重大工程，要興建一定會有不同意見，將充分聆聽地方聲音，若方案要執行時，少數人也要尊重多數人，另也感謝捷運局持續與地方溝通，未來路線若調整到水利地，水利單位也要給予協助。

新北捷運局指出，藍海線是否進入老街，須聽取地方意見才能決定下一步，包含做不做、改路線、如何施工減少影響民眾等方式，都必須要跟地方再做研究，原訂2月26日要辦說明會，因新冠肺炎影響，將延到3月中舉辦。

捷運局表示，屆時將提出3D模擬圖，而路線是否改到淡水河岸、閃掉淡水老街，都會聽取地方意見再做彙整，至於無人車進入老街，以現有技術評估為不可能，而嘟嘟車屬於遊具，依照規範不能行駛於一般道路。

(中時 )