週二，烏克蘭衛生部公共衛生中心代理負責人庫辛（Ihor Kuzin）對說，烏克蘭已確認首起新冠狀肺炎的病例。

路透社報導，庫辛表示，患者曾去過義大利，他經羅馬尼亞轉機，在2月26日返回烏克蘭。在機場，曾進行了體溫檢查，一切正常。不過由於他去過冠狀病毒的高風險國家，因此被命令隔離。

兩天後，出現咳嗽症狀，在週六前往西部城市切爾諾夫策(Chernivtsi)住院，被確診感染新冠肺炎。

衛生部副部長維克多·萊亞甚科(Viktor Lyashko )隨後在記者會上說明，這名男子目前病情穩定，至於他的妻子，也在家中處於自我隔離狀態。

萊亞甚科說，昨天有4例新冠病毒疑似病例，今天這一起得到證實。所有的體檢樣本被轉發到WHO病毒學實驗室。

新冠肺炎在中國大陸已有趨緩的徵兆，但是在大陸以外的傳播，似乎還處於高速擴散，各國家的機場也正在加大對旅行者的檢查，以遏止感染速度。

(中時電子報)