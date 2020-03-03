館長沒生氣？沒怪余天？

余天即將上館長直播解釋。（本報系資料照）

20200301中天新聞 吳宗憲曝與李亞萍電話內容

「館長」陳之漢日前因不滿遭綜藝天王吳宗憲開告，憤而在直播中爆料演藝圈大哥大余天私下跟他說過吳宗憲在外頭欠下好幾億債務，未料余天大轉彎，透過助理打臉館長「聊天時說的話要當真，那也沒辦法」，吳宗憲此時又透露和余天妻子李亞萍通過電話，證實是玩笑話，令館長再度爆氣，不滿余天兩邊討好，也要民進黨以後選舉別找他幫忙。

然而館長霸氣開嗆才不到24小時，他又改口了！館長在直播直斥新聞亂報說他不爽，否認有怪余天，「我的意思是說，我今天有什麼講什麼，你來找我的話，我有什麼都會找出來，要嘛選舉不要找我。」抱怨現在余天看到新聞，又誤會了。

「余天大哥看到了，你看這是不是又誤會了。人家大哥看到就說館長不是這樣啦，他現在又約我要找我聊天，我也說好大哥OK，我也要跟他解釋清楚。」接著館長又回頭用招牌三字經痛譙媒體，抱怨新聞亂寫。

對於館長與余天即將上演大和解舉動，引發PTT網友熱烈討論，「是不是過幾天又有新產品要賣了」、「笑死…」、「這有什好上直播講的啊XD 太鬧了」、「我還是頭一次覺得余天可憐」，但也有人仗義執言，「看了直播，感覺真的就是在抱怨，新聞報導的跟事實接近啊。」

(中時電子報)