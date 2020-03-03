王莫昀／台北報導

肺炎疫情升高，各行各業都蕭條，特別是服務業受創最為嚴重， 但是這個情況並不適用在所有服務業上，走進台灣房屋桃園高鐵直營店，完全感受不到疫情帶來的影響。業務副總林冠宇所帶的這個團隊被同仁稱為「抗病毒戰車連」，彷彿疫情完全沒對他們造成影響。光是在今年1、2月，他帶著僅僅5個人的團隊，做出了佣收1千多萬的業績

從去年2月至今年2月（歷經選舉與疫情），這個5人團隊做出了佣收5000多萬的業績。會被稱為戰車連不是沒有原因的，林冠宇在去到台灣房屋之前投身軍旅，是一個職業軍人，而他所在的單位正是戰車連，戰車連業務多，壓力大，睡覺時間也不夠，這也培養出林冠宇的抗壓性與心耐力。

看過布萊德.彼特主演的坦克車電影「怒火特攻隊」，電影中對於一部坦克車中的同袍情誼令人印象深刻。這也影響到林冠宇的領導風格，他特別重視團隊的情誼與和諧，有了和諧才有真正的合作。

林冠宇說，身為一個店長，如果從同行挖角有經驗的業務，或許能夠快速的做出業績，但台灣房屋更重視企業責任，經營理念是要讓身邊的同仁變成好手，讓每一家店都成為優秀團隊，所以這就是主管責無旁貸的責任。

林冠宇提到在疫情擴散的第一時間，台灣房屋就已經組織了專業的醫學講師，對所有同仁進行衛教，再加上台灣房屋AI地產機器人，使用者不須下載另一個APP，也不用加入會員，只要在LINE上面就可以得到最即時的房屋資訊與成交行情，也可以線上預約看屋，使用者還可以進一步綁定看屋條件，由AI地產機器人每週推薦可能會喜愛的最新物件。

林冠宇提到智慧AI機器人服務對他們團隊的幫助很大，因為客戶已經在線上經過篩選，因此減少了非常多物件不符合客戶需要的帶看行為，這不但減少了人際接觸的感染風險，並且也為客戶節省了非常多的時間，讓團隊效率大幅提昇，達成了防疫、客戶、團隊的三贏局面。

(中時 )