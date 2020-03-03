基隆提工業區立體化方案，大舉提升一倍容積率。（吳康瑋攝）

基隆提工業區立體化方案，大舉提升一倍容積率。（吳康瑋攝）

基隆提工業區立體化方案，大舉提升一倍容積率。（吳康瑋攝）

配合行政院祭出的「工業區更新立體化發展方案」，基隆市也提供六堵及大武崙工業區廠商最高150％的容積率獎勵，鼓勵廠商升級轉型及翻新廠房，市府估算解禁後，「向上」發展的大武崙工業區，可以增加一倍容積，大武崙工業區協進會長魏雅庵及六堵科技園區廠商協進會理事長柯敏龍兩人紛紛指出，目前已有數家廠商申請受審，並都很高興期待可以有效推動產業升級及轉型。

魏雅庵表示，大武崙工業區是北部最早成立的加工出口區，區內有88家廠商，早期開發加上地小人稠，不少廠商醞釀想轉型的念頭已久，但廠房面積不夠，又受限高度，要以原容積重蓋，廠商也沒有動力。他指出，藉這次讓位在山坡地的工業區鬆綁，並向上發展整個工業區，可以有效改善企業缺地的問題，並加速投資台灣。

針對中央推動「工業區更新立體化發展方案」，市府產業發展處長林青海則指出，這個政策為基隆市的產業發展注入強心針，容積獎勵包含新增投資、能源管理、廠商捐贈產業空間或繳納回饋金等三部分，最高上限50％，以大武崙工業區為例，面積29公頃，最多可增加半個大武崙工業區面積出來。他更強調，以基隆市都市計畫乙種工業區、產業專用區現有總面積236.7公頃估算，可增加投資總額1420億元，提供1萬4202個工作機會，對基隆市經濟發展、土地需求的緩解及就業機會，均有莫大助益。

基隆市長林右昌也說，基隆有九成五是山坡地，限高不放寬等於沒辦法處理，以前在基隆是鎖死的狀況，即便有錢的企業想進駐，也找不到地可以投資，而這個方案不僅「救了基隆，也給基隆一條生路」。他指出，當方案推動後，可以刺激業者投資，增加產量或擴大企業規模，帶動就業與產業轉型發展，並實質提高競爭力。

(中時 )