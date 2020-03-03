啦啦隊女神峮峮去年年底受邀拍攝日本週刊YOUNG JUMP，據出版社集英社表示，自年初峮峮的封面推出後，銷受量大增，且受到日本廣大粉絲的喜愛，更被讚是「台灣之光」，峮峮相隔3個月再次受邀拍攝封面，集英社團隊特別從日本飛到台灣進行2天的拍攝，最新一期將在3月5日出刊，在特定網路和Lawson便利店購買，還可獲得隨書附贈限量峮峮文件夾。

《WEEKLY YOUNG JUMP》週刊YOUNG JUMP是由日本集英社發行的青年漫畫雜誌，於1979年5月以《YOUNG JUMP》創刊、1981年隨著週刊化，雜誌名也變更為《週刊YOUNG JUMP》，每逢星期四發售，也是目前日本歷史最久的週刊青年漫畫雜誌，1995年，大小S所組成的「ASOS」也曾擔任封面人物。

峮峮在去年8月2日推出《一見峮心》個人寫真書，寫真書耗時一年籌劃，特別前往日本北海道拍攝，挑戰高難度的雪景比基尼照，由知名攝影師黃天仁掌鏡，呈現峮峮清新純真性感的一面，這本寫真是峮峮出道以來首度挑戰拍攝尺度的最大極限。寫真集預購更造成搶購風潮，簽書會也創下金石堂十年來記錄，除了簽到晚上11點半，也有許多日本粉絲特別跨海支持。

啦啦隊女神峮峮二度登上日本週刊YOUNG JUMP封面。（宏將多利安國際提供）

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