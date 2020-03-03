知名網紅團體七月半最新強打單曲〈哭哭睡〉，邀來日本知名女模Luna擔任女主角，該單曲點閱率目前一舉突破50萬次觀看，Luna清新純真的氣質，讓網友封她為新一代的日本版沈佳宜，MV上架當日Luna的IG瞬間湧入上千位網友按讚留言，讓剛來台發展不久的她又驚又喜，直呼感謝台灣觀眾的愛戴。

Luna在日本有「新鮮系女神」之稱，去年剛來台灣就與韓星李棟旭拍廣告，隨即又接下肯德基廣告，她自然不做作的表演令網友在臉書肉搜，Luna因此漸漸在台灣打開知名度。這次接演七月半的單曲MV，讓更多人注意到這位來台發展的日本藝人，Luna為了來台發展，特別在中文補習班不斷苦練，希望可以有更多作品呈現給台灣觀眾。

Luna在日本有「新鮮系女神」之稱。（星浪娛樂提供）

至於選擇來台發展的原因，Luna表示因為之前曾經來過台灣工作，台灣人的熱情與人情味深深吸引她，也讓她在心中下定決心，如果要往海外發展，一定要選擇台灣。去年接到台灣觀光局代言台灣旅遊的廣告時，Luna開心有機會介紹台灣的好給大家，她也覺得這是目前在台灣工作最有成就感的一個影片。目前已拍攝多支知名廣告的Luna，正在積極訓練中文，雖然廣告邀約不斷，但Luna更期待，未來可以用更多戲劇作品的形式，跟喜歡她的台灣觀眾見面。

(中時 )