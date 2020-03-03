彰化縣議會議長謝典林（右二）3日捐出個人半個月的薪水給彰化秀傳紀念醫院，由副院長林忠葦（左二）、許惠美（左一）代表受贈；右一為彰化縣議員李寶銀。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

新冠肺炎疫情嚴峻，為了感謝第一線醫護人員的辛勞，彰化縣議會議長謝典林3日捐出半個月薪水8萬8000元給彰化秀傳醫院，由副院長林忠葦、許惠美兩人代表收下，林忠葦表示，感謝議長用心，這筆經費將用來購買住宿券，讓第一線醫護人員找時間到南投做森林浴放鬆身心，既能暫時紓壓、也藉此振興國內旅遊產業。

謝典林表示，彰化縣議員李寶銀過去曾在秀傳醫院服務，兩人日前談起基層醫護人員在防疫期間的辛苦，為了把關每一道防疫措施戰戰兢兢，確保就醫民眾都能在最安全的環境下診療；因此透過她居中牽線聯繫，拋磚引玉捐款表達感謝之意，為第一線醫護加油打氣。

謝典林說，個人捐出半個月的薪水，對於整體醫療資源只算是杯水車薪，面對當前如此重大的疫情，但藉此表達和每位醫療人員站在一起的心，盼大家一起度過這個難關。

林忠葦表示，非常感謝謝議長的心意，經院內討論後，這筆經費將用來採購南投縣日月潭與溪頭青年活動中心的住宿券，送給院內第一線醫護人員，讓他們可以趁休假各自帶家人前往度假、做森林浴，既紓壓又能振興旅遊產業。

(中時 )