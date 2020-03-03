草屯鎮公所為解決民眾無法在晚上倒垃圾的困擾，從3月5日起，推出「定時定點」收集垃圾便民新措施，從清晨6點半到7點40分，也就是民眾上班前就可以倒垃圾了！全鎮設置12個定點只收垃圾，不收資源回收物及廚餘。

草屯鎮長簡景賢表示，許多民眾反映，沒有辦法在晚上清潔隊收集垃圾時，在家裡等待倒垃圾，因此推出這項便民措施，但是請民眾記得，早上定時定點只收集家庭垃圾，請不要丟棄資源回收物和廚餘，違者依廢棄物清理法處罰。

草屯鎮定時定點清運垃圾，每周5天包括周1、周2、周4、周5和周日，總共6條路線、12個定點，每個定點停留30分鐘，各路線第1個定點收集時間在早上7點前結束，轉往第2個定點。

各路線和收集定點，分別是路線1欣林瓦斯、旭益汽車；路線2中山公園、草屯鎮公所；路線3碧山路統一超商、敦和里集會所；路線4新興宮、寶島時代村；路線5將軍廟、兒童公園；路線6山腳里集

(中時 )