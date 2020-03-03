領到「安心御守」的民眾，安心又開心。（靈鷲山佛教教團提供／王揚傑新北傳真）

靈鷲山準備額溫槍、酒精、洗手乳等防疫物資，送給福隆在地機關團體和學校。（靈鷲山佛教教團提供／王揚傑新北傳真）

新北市福隆在地的防疫物資受贈單位，雙手合十祝禱。（圖由靈鷲山佛教教團提供／王揚傑新北傳真）

因應新冠肺炎疫情，靈鷲山為「安心防疫，守護貢寮」，今（3）日結合新北市貢寮區機關團體，將防疫物資送給學校及里民，與地方齊心守護民眾平安；在全台各講堂提供民眾結緣的「安心御守」，心安又療癒，決定加碼製作2000個，民眾可先電洽各講堂詢問。

秉持開山住持心道法師的悲心願力，今天下午2時，靈鷲山法師與新北市貢寮區公所、衛生所、派出所、福隆在地里長，在聖山寺金佛殿祈福祝禱，並將額溫槍、酒精、洗手乳、擦手紙等防疫物資，捐贈給學校和里長，關懷地方，照護學生。法師們並為大家一一戴上「安心御守」，祈願平安無災。

靈鷲山表示，為避免群聚感染風險，3到5月份暫停大型活動或改採線上方式共修，信眾透過視訊，一樣可以參與殊勝的消災祈福法會，同霑法喜。目前正進行僧眾精進閉關，並在全球線上共修持誦《楞嚴咒心》和隨喜禪修，至3月2日止，靈鷲山四眾弟子齊心持誦3千5百零2萬4546遍《楞嚴咒心》，淨心禪修22萬6591分鐘，回向病厄遠離，疫情消弭。

各講堂每天定時消毒環境，持續關懷與祝福，善信可前往禮佛參拜，敬請配合配戴口罩、體溫測量（額溫未超過攝氏37.5度才能入內）、雙手酒精消毒措施。

今天一早，陸續有民眾至台灣各講堂誠心禮佛，拿到「安心御守」的阿勳說，內有迷你版《楞嚴咒》、五輪塔三寶印蓋的平安章，可除障擋煞，他3月中旬要出國，非常實用。嘉義黃師姐說，疫情期間一定會隨身配戴，內心多一份平安總是比較安心。第一次到高屏講堂的一對夫妻表示，從網路新聞得知可結緣御守，因北部疫情比較緊張，趕緊到講堂請領，要給在台北念書的孩子帶在身邊保平安。

靈鷲山九大生活主張「寧靜、愛心、對話、素食、再生、節約、減碳、節水、綠化」，一直是開山住持心道法師的理念，「愛地球、愛和平」更是靈鷲山佛教教團的核心精神，期望大家安心善心造善業防疫，為地球祝福、為世界盡心力、為和平用點心。

(中時 )