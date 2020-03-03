彰化縣政府斥資3000萬將鹿港鎮衛生所打造成A級長照據點，舊有閒置廳舍空間拆除後原地新建地上五層樓建物，預計明年5月完工。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府斥資3000萬將鹿港鎮衛生所打造成A級長照據點，舊有閒置廳舍空間拆除後原地新建地上五層樓建物，預計明年5月完工。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府斥資3000萬元，將鹿港鎮衛生所打造成A級長照據點，彰化縣長王惠美、鹿港鎮長許志宏3日上午出席動土典禮；王惠美強調，會積極盤點全縣各鄉鎮閒置空間，將日照服務普及化、平價化、社區化，讓長輩們都可以在熟悉的社區裡在地安心養老。

根據統計，截至去年底，彰化縣65歲以上長者人口數已達20.3萬多人，比例高達15.97％，近年彰化縣政府向中央爭取整建長照衛福據點計畫，經中央核定40案，共計9億9169.2萬元補助款，打造長照據點。

王惠美表示，彰化縣每100個人中就有約16個是老人，因應高齡化人口、配合中央積極推動長照2.0十年計畫，希望讓長者在地安養、在地受到最好的照顧，希望未來各鄉鎮市都能設置更多的長照據點、日照中心，讓年輕人無後顧之憂拚事業。許志宏說，鹿港目前只有老五老基金會一處日照中心，感謝縣府用心規畫再新增據點，盼未來將能服務更多的鹿港鄉親長輩。

王惠美說，多數民眾觀念還是習慣讓長輩在家安養，其實在據點中會有專人教導長者健身、強化肌肉，每日餐點也吃得均衡營養，這是維持身體健康、和免疫力很重要的一環；尤其防疫期間，社區據點落實防疫，長輩進關懷據點要戴口罩、量體溫，活動時彼此保持安全距離，飯前勤洗手，打菜用餐也會注意不會相互相傳染，長輩到關懷據點才能得到完善良好的照顧。

衛生局表示，鹿港鎮衛生所將拆除舊有閒置廳舍空間，原地新建一棟五層樓的A級社區整合型服務中心，規畫擴充衛生所服務空間、不老健身房，並將整合長照服務設置日照中心，總面積約1038平方公尺，預計明年5月完工，將可連結社區照顧服務資源。

(中時 )