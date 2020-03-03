「防疫如同作戰！」大陸新冠肺炎疫情蔓延，未來發生社區感染的風險，令人憂心忡忡。民進黨立委莊競程3日在臉書發文，建議政府應跨部會與地方整合資訊，以及透過民間合作，儘速盤點各縣市醫療資源與能量、整備防疫物資，訂定標準SOP流程，以避免影響一般醫療資源以及醫療系統被癱瘓。

面對未來若發生社區感染，莊競程認為，可能需要實施一定程度的社區介入。除了各地宮廟遶境活動延期外，他也呼籲減少大型集會的頻率和規模，或者調整群聚活動的形式，並經由科技方式，如改為網路聚會或線上課程等，達到防疫目標。

台大醫工博士莊競程表示，新冠肺炎疫情重傷世界各國，相較鄰近的日、韓每天為了爆增的病例，忙得焦頭爛額，台灣優異的防疫機制，應變得宜，就如同高醫療品質一樣，讓台灣的疫情控制相對其他國家好上很多，再一次為人民守住健康，全民應高度肯定政府防疫機制並全力配合。

不過，儘管台灣在邊境管理、疫情調查、醫院檢疫區設置和民眾的個人衛生防護已經是全世界首屈一指，但是陸續出現幾起疑似不明感染源的病例，以及北部某醫院出現院內感染，加上此次新冠肺炎病毒高度的變異性、高感染性、潛伏期長以及出現無症狀感染者等，讓許多專家提出警告，社區傳播恐怕是難以阻擋的趨勢。

莊競程緊急呼籲疫情指揮中心，除維持前線防疫措施外，必須盤整後方防疫與醫療資源，他具體指出，現階段防疫一定要導入預防概念，進行超前準備，政府及相關人員應該要開始部署下一階段的工作。

莊競程強調，面對未來可能發生的社區感染之風險，政府應跨部會整合、中央與地方整合資訊、以及透過民間合作，必須盡快盤點各縣市醫療資源與能量、整備防疫物資；事先訂定標準SOP流程並公布相關標準，包含防疫體系與醫療體系，以避免影響一般醫療資源以及醫療系統被癱瘓。

(中時 )