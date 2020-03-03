錢放銀行比較保險。連四個月法人存款瘋狂湧入，金額近1.2兆元，讓國銀1月底存款餘額首破41兆元，創下歷史新高，且存款與放款間的差額擴大到11.23兆元。

因為國內外股市回檔，國銀元月稅前獲利349.1億元，比去年同期減少25億元，衰退6.7％，主要就是今年1月投資及其他淨收益收入比去年同期少了90億元，但利息收入增加8億元，呆帳費用提存則少了50多億元。

不過國銀大陸分行1月稅前獲利6.4億元，創同期新高，亦是26個月來的單月獲利高點，銀行局解釋，主要是大陸分行呆帳提存金額減少。

壽險業錢沒地方去，暫時停泊在銀行，加上年關資金回籠，國銀存款1月增加近3,016億元，若從去年10月開始計算，則四個月下來存款共增加1兆1,974億元，讓國銀存款餘額在1月底達到41兆1,295億元，創歷史新高。

同期間銀行放款增加3,698億元，代表銀行放款增加速度趕不上存款成長速度，讓國銀放款與存款間的差額擴大到11兆2,267億元，亦創歷史新高數字，放存比降到72.7％，是18個月新低，這種廣義超額準備，若銀行無法有效去化或拿來投資獲利，就可能會造成銀行獲利減少。

不過，因為今年1月是農曆年假，企業有現金需求，國銀1月企業放款增加近1,500億元，政府機構借款亦增加540多億元，單月銀行放款增加2,171億元，國銀放款餘額達29兆9,029億元。

(工商 )