華票（2820）最新公告，寶佳集團的寶佳資產管理公司及嘉源投資，自108年12月24日起至109年3月2日止，經由集中交易市場買入，合計共增加13,538張，累計目前寶佳集團對華票持股來到24.29％

華票公告指出，寶佳資產前一次公告持股為202,141張、持股比率15.05％，此次公告時持股為214,070張、持股比率15.94％；和築投資持股77,084張、持股比率5.74％不計；嘉源投資前一次持股33,398張、持股比率2.49％，此次增為35,007張、持股比率2.61％。

上述三家公司上次合計持股312,623張、持股比率23.28％，此次公告持股326,161張、持股比率24.29％，增加持股主要是自108年12月24日起至109年3月2日止，經由集中交易市場買入，合計共增加13,538張。寶佳集團表示，將自集中市場依合理之股價持續進行評估，於1年內持續買進。

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