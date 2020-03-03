南韓新冠肺炎疫情嚴重，不少韓星都爭相捐款、應援第一線的醫護人員及弱勢族群。超夯韓劇《愛的迫降》孫藝真日前才力挺自己家鄉大邱市，霸氣捐款1億韓元（約280萬元台幣）後，男神玄彬3日爆出捐款善舉，他上月除了公開親筆信為疫情加油打氣外，其實也低調瞞著經紀公司、向慈善團體「愛的果實社會福祉共同樂捐會」捐出2億韓元（約560萬元台幣），不張揚的心態讓眾多影迷豎起大拇指，大讚人帥心更暖。

除了《愛的迫降》螢幕情侶外，對抗疫情韓星各個伸出援手，其中4月將以新劇《THE KING：永遠的君主》回歸小螢幕的李敏鎬也捐出善款，金額高達3億韓元（約840萬元台幣），成為目前演藝圈捐款金額冠軍，讓大批網友湧進IG留言按讚。此外，號稱「最強硬漢」的馬東石，在結束漫威電影《永恆族》的拍攝後，也捐出1億韓元支援，向南韓前線的防疫人員致敬。

馬東石（右二）拍攝完《永恆族》。（摘自漫威工作室）

此外，不吝掏出荷包捐款1億韓元的藝人還有包括在當兵期間、因吸食大麻而被判緩刑的「Big Bang」成員T.O.P、男星李政宰、女星韓孝周。而演員李尚禹與妻子金素妍捐出5000萬韓元（約140萬元台幣）支援重災區大邱與慶尚北道，音樂劇演員金武烈與妻子尹勝雅則各自捐款1000萬韓元（約28萬元台幣）給大邱居民和前線醫護人員。

(中時 )