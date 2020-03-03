林可彤帶2歲多的帥兒Adam再度登上《嬰兒與母親》雜誌封面，愛運動的她即使升格當媽仍維持火辣身材。她透露，每星期都會固定運動3～4天，一次運動40分鐘～1小時，平常就靠瑜伽和彈力帶維持身材，「Adam每次看我做瑜伽都會模仿我的動作，可能覺得媽咪擺出各種奇怪的姿勢很有趣吧！」身為運動控，林可彤希望兒子能夠自然而然喜歡運動。每天都會帶Adam到家附近騎3、40分鐘的滑步車，有時到游泳池玩水，讓兒子從小養成運動的好習慣。

頭好壯壯的Adam是個貼心小帥哥，受訪時不時會將手裡水杯遞給林可彤說「媽咪，喝喝！」暖心舉動讓眾人直呼快融化。林可彤笑說：「Adam真的很貼心。知道我喜歡粉紅色，生日特地送我粉紅色的卡片。逛街看到粉紅色的東西也會馬上指給我看說『媽咪這是你喜歡的耶！』我都說他是我這輩子的小情人。有時跟他撒嬌還被朋友取笑『妳在和兒子談戀愛啊！』」

林可彤與兒子Adam。（嬰兒與母親提供）

有子萬事足的她在兒子出生後徹底把老公晾在一邊，聽到老公自豪兒子和自己長得像還會吐槽「哪有，Adam比你可愛很多！」不過她也坦承兒子的性格真的和老公比較像，做任何事都很謹慎。「我有時會開玩笑跟Adam說『你試試看跳下來。』他會冷靜回我『不要，會摔摔。』之前學騎滑步車也是練習好幾次才上路。」

當媽媽以後，犧牲在所難免。林可彤坦言，孩子出生以後時間全部被綁住，每次工作完都要馬上趕回家。以前出門習慣穿短裙，現在為了方便照顧小孩，幾乎都是穿運動服。她苦笑「現在出來工作都很感恩，珍惜穿美美衣服的機會。」

除了這些改變，林可彤有了小孩以後，把耐心都留給孩子，老公多講兩句就會不耐煩。也因為忙著照顧小孩，和先生互動的時間少很多。「之前我每天都會固定幫老公按摩、聊聊天，現在完全沒力氣做這些事。Tom時常抱怨我把所有時間都花在小孩身上，對他很不公平。」她透露，目前還在努力尋找夫妻關係的平衡點。

(中時 )