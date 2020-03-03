市議員朱暖英號召服務處同仁，就近前往新光捐血站挽袖，用實際行動支持捐血活動。（朱暖英服務處提供／陳世宗台中傳真）

新冠肺炎疫情導致民眾減少出門意願，各捐血中心普遍有血量不足情形。台中市議員朱暖英聞訊後號召服務處同仁，就近前往新光捐血站挽袖，用實際行動支持捐血活動。朱暖英呼籲市民朋友除了對抗新冠肺炎做好生活防護工作外，也不忘助人捐血，目前捐血站都有加強消毒清潔工作，民眾可安心前往無虞。

朱暖英表示，新冠肺炎衝擊民生甚巨，已讓不少產業面臨經營危機，民眾不出門竟也讓捐血站頓失血源，倘若發生大型意外急需用血，將影響醫療搶救工作。

朱暖英於3日上午，號召服務處同仁，「糾團」捐血助人，眾人共捐出幾袋，也算不無小補。除了拋磚引玉呼籲大眾共同響應外，朱也將向衛生局建議，盡力協助各捐血中心擴大辦理捐血活動，尤其針對O型血型加強募集捐血，讓庫存量可恢復正常水準。

朱暖英提醒民眾，若近期自中、港、澳地區以及新加坡、日本、韓國、義大利、伊朗回台，應暫緩捐血28天，確保血液品質無虞。目前各捐血點均落實捐血人測量體溫及手部消毒、健康問診，並加強捐血場所通風、消毒頻率等措施，確保捐血人在安全的環境中完成捐血，請捐血人安心。

(中時 )