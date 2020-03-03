新冠疫情緩和跡象不明顯，經濟前景不確定性高掛，ANZ澳盛銀行今（3）日發布調降台灣2020年GDP年增率預測至1.6％，是各單位迄今最低的估值，此外，澳盛銀行還加碼發布報告，表示台灣央行應該會在第一季的理監事聯席會議上，作出降息半碼（0.125％，或12.5個基本點）的決定，一方面預防經濟真的衰退，另方面也展現對政府投入抗疫、紓困等方面的正面回應。

此兩份最新市場評論，是澳盛銀行大中華區研究部所發布，由澳盛銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆帶領的研究團隊，他個人也具名報告撰寫作者。

澳盛銀行表示，澳洲央行、馬來西亞央行接棒祭出降息，中國大陸則由人行調降境內銀行的存款準備金率，台灣央行將在3月19日、也是美國聯準會開會之後，當天即在台灣召開第一季理事會、討論近期經濟情勢與貨幣政策的因應對策。

楊宇霆指出，新冠病毒擴散大幅增加供應鏈中斷的風險，台灣的經濟不確定性同步增加，台灣經濟核心的電子相關產業，也受到全球消費及需求減緩的影響，「從基本面來看，台灣現在是亞洲經濟體最具競爭力的市場之一」，台灣的流動性很充足，政府要求紓困、補貼等計畫已讓銀行放貸利率更低了，央行沒有必要真的降息來向市場注資。

楊宇霆認為，央行若真的調降重貼現率半碼至1.250％，真的只是想為貨幣政策表達「象徵意義」，展現對蔡英文政府的支持；此外，由於新冠疫情亞洲地區最慘的韓國，韓國央行在最近一次會議上並未降息，因此台灣央行一旦降息，可以展現台灣的政策立場，並突顯最具競爭優勢的台灣，現在已有別於韓國。

(工商 )