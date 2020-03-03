國內營建業砂石十分之一來自大陸，但新冠肺炎風爆料源出現不足情況，砂石價格出現蠢動，為避免國內公共建設受影響，經濟部水利署要求各河川局增加疏濬砂石量，預計提升1000萬公噸，加上去年剩下部分，要滿足今年需求。

營建工程十分之一砂石從對岸運來，水利署說，由於疫情關係，對岸人力、貨運受阻，現在這部分來源中斷不少，使國內料源出現不足情況，尤其是北部地區，砂石價格蠢蠢欲動。

經濟部水利署長賴建信今視察「汶水溪錦卦橋上游河段疏濬工程兼供土石採售分離」辦理情形，指示在河防安全及配合國家穩定砂石供應政策下加強辦理疏濬工作，出料數要倍增達到每日6000公噸需求。

水利署表示，去年全國砂石總需求量約6150萬公噸，今年河川疏濬料源原估計供應3779萬公噸，現在會往上提升1000公噸至4885萬公噸左右，加上去年營建料源剩餘約有1612萬，總共可達6497萬公噸，能滿足今年營建業砂石需求。

這多出1000公噸從何而來？水利署指出，兩個地方去增加，一個是從原地挖採增供，因為原有地多數仍有餘裕度可再多挖。二是在主、支流匯流口找新開採點，同時也可疏濬通洪，但這都會在安全許可下才進行。

除加強疏濬外，行政院也指示工程會協調砂石進口業者掌握陸砂供應情形，以及東砂、中砂船載運跨區調配事宜。

(中時 )