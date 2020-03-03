阿Ken自編自導自演的電影《練愛iNG》3日辦試映會，他的國中同學彭康育（小刀）同時也是電影出品人兼演員，兩人聊起往事，阿Ken表示其實自己國中就想當演員，下課常拉著小刀表演模仿、分析電影，之後阿Ken去溫哥華念書，怎知某天小刀就以天團5566之姿出道，阿Ken說：「一直覺得他對演藝圈沒感覺，結果是我有種被騙的感覺。」

小刀出道後跟阿Ken感情依然好，也了解當時阿Ken苦無出路，「那時候我們還是會約去豆漿店聊天，那時我已經在5566，他在阿姑（周遊）那拿麥當收音元。」後來小刀轉幕後，阿Ken攀上節目主持人，直到5年前兩位老友人因《練愛iNG》終於合作，只是沒想到好同學轉成職場同事，竟面臨意見不合一度談拆夥。

小刀透露，才開拍第3天彼此就意見不合，還放話：「說如果照你（阿Ken）的方式，我就退出這個案子。」因為他倆一邊是導演兼演員、一邊是演員兼出品人，幕前加幕後的種種問題，使兩人爭執不下百次，好在彼此友誼深厚，最終順利完成作品。

小刀（左起）、阿Ken、紀培慧、中職樂天桃猿隊啦啦隊成員Yuri一同出席映後聯訪。（藝起娛樂提供）

據了解，片中演員辛龍今原本也要出席試片會，後來因劉真病況無法前來，阿Ken說：「以我對辛龍的了解，他在精神方面的能量非常強，藝能圈最常跟我聊宇宙力量的就是他，就是吸引力法則，他凌晨2、3點也會跟我聊天，也希望他的意念能傳到劉老師身上。」

因電影演員眾星雲集，聊到圈內星友包場力挺，客串一角的周杰倫是否將出手？阿Ken笑說：「他是哥中之哥，怎麼能輸別人，相信他會包場的。」藉由激將法催周包場支持。電影13日上映。

(中時 )