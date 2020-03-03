今天下午1時開始發放，但12許即有民眾前往排隊，老少鄉親很快出現一條長龍。（李金生攝）

拿到愛心滿滿的免費口罩，排隊的鄉親都好開心! （李金生攝）

王中聖表示，他與胞妹王球球（左）攜手略盡棉薄心力，希望可以守護鄉親的健康。（李金生攝）

新冠肺炎疫情燒不停，〈金門縣小英之友會〉秘書長王中聖與地區〈GO麻吉團購站〉合作，今（3）日起連2天在縣府對面民生路73號團購站前免費發送符合醫療等級規範的口罩，每人1份3片，首日500份（1500片）在15分鐘內被搶領一空。

曾任職縣府觀光處長的王中聖與經營〈GO麻吉團購站〉的胞妹王球球關懷鄉親健康，將這批在過年前即向廠商預訂的口罩共3000片捐出來，今起連2天免費發送給需要的鄉親。

今天下午1時開始發放，但12許即有民眾前往排隊，老少鄉親很快出現一條長龍，其中不乏午休的公務員，顯示全台口罩荒帶給民眾健康壓力，首日準備的500份（1500片）在15分鐘內就送完，明天下午1時原地繼續發放，也保留50份給烈嶼鄉親。

連日來，也陸續捐贈口罩、消毒液給金大、賢庵國小和社福機構的王中聖表示，他們兄妹攜手略盡棉薄心力，希望這批由台灣規模最大的康匠公司生產，濾材檢測BEF（細菌過濾效率）約可達95％，符合醫療級口罩規範的一般平面型口罩，可以守護鄉親的健康，也盼望這波疫情早日結束，將對地區觀光的衝擊減到最低。

(中時 )