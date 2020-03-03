108學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級6強複賽戰況激烈，今天世新大學帶著18分領先進入下半場，對手台北市立大學奮起直追，曾超前比數，不過世新大學挺住壓力，最終96比92驚險獲勝，而本階段前三天打完沒有全勝隊伍，世新和台灣師大、北市大及佛光大學都是2勝1敗，還沒有任何球隊確定晉級4強。

世新林蝶本戰在第4節剩5分14秒吞下第4犯，當時教練何政峰進行換人，本來以為是隊友伊絲尤瑪要換下她，不過卻是換下吳孟蕎，也讓她有點意外，不過她還是努力撐完比賽，也在緊要關頭投進分數，幫助球隊奪勝，賽後她感謝隊友幫忙協防，讓她避開犯滿畢業的危機。

世新大學克服雙位數領先被超前的危機，最終拿下勝利，全隊相當開心。（大專體總提供／陳筱琳台北傳真）

林蝶透露，之前量體重驚覺胖了，2月開始進行飲食控制，「就是聽從營養師建議不吃炸的、不喝飲料，短短一個月瘦了4公斤，覺得蠻有成就感，也因為不吃對身體負擔較重的食物，場上跑起來更輕鬆。」

林蝶本戰進帳24分、12籃板，羅培甄挹注21分、5助攻；北市大吳采庭飆進6記三分球、全場獲得23分，廖瑋晴也有22分、8籃板佳作。

(中時 )