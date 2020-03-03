據《中新網》引述伊朗衛生部最新消息，伊朗新增新冠肺炎病例835例，新增死亡病例11例。截至當地時間3月3日中午，伊朗累計確診新冠肺炎病例2336例，其中435例康復，77例死。

伊朗在3月2日時，新增523起至1501例，死亡累計達66人。到今天又新增835例確診，新增死亡11例。截至目前為止，累計新冠肺炎2336例，77例死。

(中時電子報)