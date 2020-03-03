新冠肺炎持續衝擊觀光旅遊業，退票、退團與退房事件頻傳，並衍生各種消費糾紛，即便行政院提出600億元紓困振興方案，其中旅遊業觀光補助總共29億元，觀光旅遊業者仍感到不滿，今呼籲政府出面與航空公司協調放寬正班機退票及加包機訂金延期等規定，同時建請交通部觀光局啟動內需旅遊振興補助方案，推出國旅補貼消費券每人1000元，限用於旅行社兌換，帶動國內觀光旅遊商機。

新冠肺炎疫情延燒，觀光旅遊業者首當其衝，觀光旅行業者今由民眾黨立委邱臣遠、蔡壁如陪同召開座談會，並邀集交通部、陸委會、財政部等相關部會到場，業者當面呼籲政府應正視市場亂象並介入，以維持消費者權益和旅行社生計，解決旅行業者與航空公司間已付訂金或團體機票款等相關問題。

台北市旅行商業同業公會副理事長身兼品保協會調解糾紛主委李清利指出，過往一年旅遊糾紛案件約1000多件，這一個月來將近2000件，案件量龐大，讓調解委員措手不及，希望政府拿出公權力介入與航空公司協調，協助旅遊業者辦理退款，同時希望未來能夠立法，即便退款旅遊業者也可以拿到服務費，讓消費者、業者、航空公司三者間有合理的解套。

有旅行同業則認為，政府現行的紓困振興方案對國內旅遊業者完全沒幫助，這段期間國內旅遊、會議紛紛延期或取消，未來延期到年底，國旅振興將面臨沒車、沒飯店的情況，而且短期內可能國人都不出遊，呼籲政府發行旅遊消費券，帶動住宿、旅遊、小吃業等商機，協助業者度過旅遊業寒冬。

對此，交通部觀光局表示，退費最大問題在於航空公司退款，民航局積極與航空公司協調，相關旅遊退費處理原則已經製作懶人包，一切依循相關規定辦理。至於國旅振興部分，未來是否提早振興時間或是用消費券等方式，這部分還在規劃當中，會把旅行業者意見納入方案評估。

(中時 )