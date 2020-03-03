因應新冠肺炎疫情，日本航空繼稍早大阪－桃園航線自每周7班減為4班後，3日宣布本月6日起進行第二波減班，成田－桃園從每日兩班減為一班，大阪－桃園停飛到本月28日，名古屋－桃園與成田－高雄從每周7班減為4班，羽田－松山則採取指定日減班辦法。

日本航空表示，3月6日到28日的JL805/JL804成田－台北桃園停飛，僅20日正常飛航；JL99（羽田出發）及JL96（台北出發）本月9日至18日在指定日期減班，原每周7班約減為3到4班；JL821/822名古屋－桃園6日到18日自每周7班減為4班；大阪－桃園的JL815（大阪出發）6日到28日停飛、JL814（桃園出發）7日到29日停飛，僅18日、27日JL815大阪出發、及19日、28日JL814桃園出發航班維持飛航。

日本航空說，成田－高雄部分JL811（成田出發）在6日到25日，JL812（高雄出發）則在7日到26日都是每周7班減為4班。

(工商 )