國銀大陸分行「零逾放」情況再現！金管會銀行局3日公布109年1月國銀逾放狀況，其中，大陸地區分支機構沒有任何逾期放款、逾放比0％，金管會指出，這是繼2017年11月以來首次再見到零逾放情形。

銀行業者指出，大陸分行「零逾放」再現有三大關鍵因素，一、金管會從2018年就開始要求國銀大陸分行只要有逾放就要立即用盈餘打銷；二、由於近年中國經濟往下行，各銀行在大陸放款都趨謹慎；三、因應大陸疫情擴大，經濟活動大量減少、國銀超前布署，以預防企業倒閉潮。

據金管會統計至109年1月國銀在大陸地區分行還有放款的只剩8家：台銀、土銀、合庫、一銀、華銀、兆豐銀、台企銀、中信銀，放款總金額為新台幣1,845.05億元。

為了因應中美貿易戰與大陸經濟下行風險，金管會從107年開始就已要求國銀必須作好三大風險控管，一是所有放款提列1.5％備抵呆帳，二是曝險額控管在淨值八成以下，三是一產生逾放要立即用盈餘打銷，避免風險延燒到台灣母行，因此到108年12月底時只一家銀行有逾放，而今年更全數打銷。

就整體放款情形來看，金管會表示，截至109年1月底止，本國銀行放款總餘額為新臺幣29兆9,029億元，較上月底增加2,171億元；逾期放款金額為695億元，較上月底增加59億元；逾期放款比率為0.23％，較上月底增加0.02個百分點，較去（107）年同期0.24％減少0.01個百分點。

金管會指出，比上月底增加原因主要是民營企業融資增加，還有政府機關發了550億的年終獎金。

金管會統計，109年1月底本國銀行備抵呆帳占逾期放款之覆蓋率為596.73％，較上月底651.78％減少55.05個百分點，整體備抵呆帳提列情形維持在較高水準，應屬穩健。

(工商 )