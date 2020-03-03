民眾對於空氣品質日益要求，台電3日表示，為持續兼顧穩定供電與環保，2015年啟動南部電廠環保升級計畫，至今完成整廠4部機共7台氣渦輪機環保設備更新，氮氧化物（NOx）排放年減超過60％、近1,400噸，二氧化碳排放更年減近40萬噸，並且整廠每小時發電能力還能增加8.47萬瓩。

台電指出，南部電廠1至3號機氮氧化物年平均濃度可從22ppm降為8ppm、降幅約64％，而4號機氮氧化物年平均濃度也可從18ppm降為8ppm，降幅亦超過50％。而環保升級後，1至3號機每台氣渦輪機年減二氧化碳排放量達5.8萬噸，4號機碳排亦年減4.8萬噸。

台電解釋，南部發電廠是我國政府早期經濟建設關鍵電源開發計畫之一，1953年建廠、1955年第一部機併聯發電，至1963年設有3部裝置容量共20.5萬瓩的燃煤機組，佔當時全台總裝置容量的5分之1；因應高雄加工出口區成立，台電1966年起增設3部燃油氣渦輪機組，而這6部機組分別於1983年與1993年屆齡退休。台電為求穩定供電，南部電廠1990年代起陸續更新為4部以天然氣為燃料的燃氣複循環發電機組，目前總裝置容量達111.78萬瓩，年發電量約80億度，等同高雄地區用電每4度就有1度來自這座電廠。

台電表示，為持續兼顧穩定供電與環保，2015年啟動南部電廠環保升級計畫，至今完成整廠4部機共7台氣渦輪機環保設備更新，氮氧化物（NOx）排放年減超過60％、近1,400噸，二氧化碳排放更年減近40萬噸，等同超過1,000座大安森林公園的吸碳量。

台電說明，南部電廠成立至今已超過60年，可能仍有許多人不知道在大都會中心，有這麼一座默默供應電力、伴隨台灣經濟民生發展的小電廠。2015年，因應電廠機組陸續運轉近20年，南部電廠為了不負都市電廠之名，自主啟動機組環保升級計畫，4部機組共7台氣渦輪機，陸續完成機組熱元件升級更新。

(工商 )