台灣大哥大總經理林之晨3日以「你不知道的5G」為題，在臉書發表5G頻譜競標看法，3.5GHz頻段的左中右位置，對台灣大來說都是「魚肚」，是不是值得多花20億元爭取頻譜位置，那就見仁見智了。

同時，林之晨也間接闡述台灣大哥大為什麼認為標得60MHz的5G頻寬，足以提供未來10年各類超5G服務與應用不虞匱乏的高速頻寬，讓各項創新應用發展遊刃有餘的原因。

2020年，台灣正式跨入5G元年，但對大多數人而言，5G是最熟悉的陌生人，經常在媒體看到，卻講不出它確切會帶來什麼。為了幫助大家更認識5G，林之晨決定在臉書開闢一個專欄，從各個面向，把5G講清楚。

針對5G第二階段頻譜位置競標，五大電信公司為什麼爭「魚頭？魚肚？魚尾？」，林之晨說，最近常有朋友問他，為什麼5G頻譜會有所謂魚頭、魚肚、魚尾之分，又到底哪一段才是最好的？這個問題聽起來簡單，背後其實有點複雜，所以，他在臉書開闢第一集的5G專欄，就仔細探討了5G頻譜特性。

林之晨表示，5G頻譜至少有7種，3.5GHz只是其中之一，台灣這次5G釋照，提供給電信業競標的新頻譜，共有中頻段的3.5GHz 與高頻段的28GHz，以及過去競標未售出的1.8GHz頻譜。同一時間，業者已經持有的4G頻譜，未來也可以轉發射5G訊號（業界術語為Refarming），但被高度關注的是3.5GHz的中頻段，要用魚頭、魚肚、魚尾稱呼，他認為有點誇張。

林之晨說，3.5GHz這個頻段在5G發展的早期的確相對重要，但拉長時間，它並不是5G的全部，而其實只是5G的其中一部分。

林之晨說，這次提供競標的3.5GHz頻段頻譜，總共有270MHz的頻寬數量，也就是從3.3GHz到 3.57GHz頻率。這270MHz的頻譜，物理上沒有太多特性差異，每個MHz幾乎都是一樣的東西，那，為什麼會出現所謂魚頭、魚肚、魚尾之稱？主要有三個問題，其中兩個是業者普遍共同面對的短期問題，另外有一個，則是只影響部分業者的中期問題。

首先，由於台灣是全球率先開放 3.3GHz～3.4GHz 的國家之一，所以在基地台與手機等用戶端設備供應上，這個頻段的支援相對不成熟，因此拿到這個區塊的業者，初期設備取得上，速度可能較慢。但從今年第二季，設備陸續更新版本，手機商推出新一代5G手機後，就會大幅改善，所以其實是個很小的問題。

3.532～3.57GHz（魚尾）頻段，目前主要是中新衛星二號與地面站聯絡時使用，因此政府得先把該衛星使用的頻段移開，所謂「清頻」，預計到四月底完成，所以會稍微影響取得該頻道業者的開台時間。另外，由於整體3.5GHz頻段，都是衛星通訊的主流頻段，所以所有電信業者發射5G訊號時，在接近地面接收站的區域，都會有干擾衛星通訊的問題。關於這點，政府已明確表達會統一幫衛星接收站建設訊號隔絕裝置，所以不成問題。

有一個中期、但只影響部分業者的問題，是所謂的「二次諧波」，也就是以1.8GHz為4G主頻率的C社、F社，當他們在發射3.5GHz 頻段時，如果剛好是他們1.8GHz頻段的兩倍，那就會發生自己的頻率互相干擾問題。而這點，以700MHz為主的台灣大是沒有問題的。林之晨說，這個問題，事實上全世界電信商都會有，而負責標準制定的3GPP也已經注意到，已經著手開始要求終端裝置、晶片設計商，用不同時使用兩個互相干擾頻率的方法，來避開這樣的問題，所以中期而言，問題肯定是會消失的。

林之晨說，當5家業者進入第二階段位置競標的時候，如果只看長期，那麼3.5GHz頻段根本沒有魚頭、魚肚、魚尾之分。如果只看中期，那麼也只有C社、F社有魚肚、魚尾之分，對台灣大哥大而言，整條魚都非常鮮美。至於短期的問題，說實在，不應該過分列入考量。而避開二次諧波，或是有機會提早一個月開台，是不是值得花20億元（指頻位競標），那就見仁見智。

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