新冠肺炎影響全球影視產業，其中受疫情嚴重的國家如南韓與意大利等的電影票房更衝擊嚴重，為了避免虧損嚴重，電影公司紛紛將電影延檔。迪士尼今年首部大片《花木蘭》原定於美、韓兩國同步上映，但因新冠肺炎疫情，日韓紛紛延檔，韓國方面映期未定，而日本方面由4月17日上映延至5月22日上映。不過大陸目前未有延檔消息，台灣部分則如期於本月26日上映。

《007：生死交戰》如期在台灣上映。（UIP提供）

想延檔的不只電影公司，還有粉絲。近日丹尼爾克雷格（Daniel Craig）影迷寫公開信，要求電影公司將4月上映的電影《007：生死交戰》延檔，不僅保住票房，也讓偶像遠離新冠病毒的威脅，「我們已經等這部電影4年了，再過幾個月不會損害影片的質素，更會幫助到丹尼爾的最後一次票房勝仗。」

外國粉絲在信中分析，隨着《007：生死交戰》在全球上映還有一個月的時間，該病毒的社區傳播在美國有機會達到頂峰，華盛頓已宣布進入緊急狀態，到4月初，戲院很可能會關門，或者上座率會大大下降，更寫道：「即使戲院開放沒有法律限制，在《007：空降危機》M夫人說過：『你感覺有多安全？』全球影迷與其家人的健康應更為重要。」希望電影公司將影片延至疫情預期受控的暑期再上映。而台灣方面，電影仍如期於4月8日與觀眾見面。

(中時 )