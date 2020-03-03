新冠肺炎疫情持續升溫，總統府祕書長陳菊今天主持府務會議，要求做好防疫工作。陳菊表示，她已請各單位主管向同仁宣導防疫期間盡量避免出國，也請各單位妥善準備，倘若疫情升溫時必要的分區、分組辦公等人力調度的規劃。

陳菊今天以「拼防疫，總統府上緊發條！」在臉書發文，她說，總統府是總統、副總統處理國事的辦公場所，因應當前武漢肺炎的疫情，她天在總統府的府務會議，再次提醒全府同仁，務必做好防疫工作。

陳菊表示，目前總統府已經實施進府的員工和賓客都要測量體溫，也在入口處提供乾洗手消毒殺菌。針對總統府同仁出國差旅的部分，除了本來出境就需申請審核的涉密人員，她也請各單位主管向同仁宣導防疫期間盡量避免出國。

她要求，如果府內員工本人或家屬到過高風險地區，應即時回報，同時也請各單位妥善準備倘若疫情升溫時必要的分區、分組辦公等人力調度的規劃。

此外，她也指示府內同仁，雖然520總統就職活動目前已經暫停籌辦，但就職典禮、網站更新、卸任副總統禮遇及新任副總統的辦公室籌備等必要的幕僚事務，仍應妥善規劃準備，做好第15任總統、副總統的就職工作。

陳菊也特別拜託兩位副祕書長及全府同仁，一定要合作協力做好防疫及每項府務工作，「讓總統放心為大家打拼國事，更讓國人可以感受政府的用心，安心生活」。

(中時 )