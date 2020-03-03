藝人香蕉在去年11月做了正顎手術，術後的樣子讓不少人認不出他就是香蕉，甚至還和藝人黑人有撞臉的感覺，近日他也在節目《女人我最大》中分享整個正顎手術的過程。

香蕉過去因為「戽斗」導致他的上下排牙齒咬合不正，吃東西都只能靠後排牙齒，20年來他也相當習慣用餐慢慢咀嚼。不過在出外景時，因錄影時間緊迫，為了跟上大家他只能狼吞虎嚥，導致他一連7天胃食道逆流，讓他下定決心去做正顎手術。

（圖／翻攝Youtube）

香蕉透露整個正顎手術約6個小時多，從口腔內部上、下割開來進行，因他的情況較複雜，上、下顎同時都動，費用約40萬，再加上術後戴牙套16萬，總共56萬元。手術完後的8至10天只能吃流質食物，且前2個月要用橡皮筋將肌肉固定，避免上顎再彈回戽斗。

（圖／翻攝Youtube）

此外，香蕉表示動完手術後，口腔變小了，因此舌頭竟沒地方放，醫生表示只要將舌頭位置擺對，之後舌頭自然會變小，若是一直用舌頭頂牙齒，可能還要再動手術將舌頭切小。目前香蕉術後恢復情況相當不錯，之前拿手的Beatbox也完全沒問題。

醫師趙國翔表示，想進行正顎手術須尋求專業醫師評估，雖然現在都屬於「微創手術」，但還是有一定風險，因為口腔內的神經很多，術後可能會出現麻木的感覺，需要靠時間慢慢恢復。

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(中時電子報)