立法委員江啟臣於3日在前立法委員謝國樑陪同下前往基隆尋求黨籍青年議員的支持，他現場談及國民黨如何進行「落實數位化黨部」指出，可以藉由APP來開創數位黨部，並更貼近選民的生活。（吳康瑋攝）

國民黨主席候選人、立法委員江啟臣於3日在前立法委員謝國樑陪同下前往基隆尋求黨籍青年議員的支持，他現場談及國民黨如何進行「落實數位化黨部」指出，可以藉由APP來開創數位黨部，並更貼近選民的生活，以最適切的服務給予最仔細的關心，他並強調，若老、中、青三代的黨員，都全數進入系統後，更可以開辦突破歷史的「全黨員大會」，絕對比全代會更可以仔細傾聽民眾的聲音。

國民黨主席補選將於7日投票，江啟臣表示，黨內40歲以下的黨員才9000多名，這也是為何黨非改不可，要讓社會對國民黨更有感，不是只有「年輕化」3個字簡單帶過，而是要如何讓這個百年政黨重新與社會對話。他強調，國民黨至今已成立百年，更為一個獨樹一格的百年老店，要如何轉型是需要技巧及討論的，而自己即將參選的這一屆主席大位，任期一年兩個月，是為「改革」用的主席，但一個政黨能進行數位升級，並帶領國際趨勢的真正落實民意，這也就無愧了。

江啟臣指出，民眾的問題，就應該從民眾身上著手，這是絕對不能替代的，而黨在2020大選中大敗，不能只是針對表面因素及現狀來改善，而是對於更重點的深層面向來改變，他強調，並不是說要年輕化，然後成立一個「青工會」，然後就把青年事務全部丟過去就完成了，而是要落實讓年輕人在各個層級、單位都有加派人手，才可以由內而外的貫徹傾聽「年輕的聲音」，外來更可以由外部的青年諮詢會來邀請有志之士來作為主席之友，並在生活上實際關心到年輕人關心的議題，在內部決策的時候，才會冒出年輕人所需求的要點。

(中時 )