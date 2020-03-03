新冠肺炎疫情擴及全球，日本由於輕忽病毒傳染能力，成為目前受災最重的國家之一，民眾對於政府的防疫措施相當不滿，有人竟異想天開，到河邊撿石頭上網拍賣，聲稱能有效對抗冠狀病毒，沒想到短短時間內賣到缺貨，日本網友傻眼，直說終於有人瘋了。

一名專門介紹腦神經內科資訊的推特帳號neuro昨(2日)PO文表示，有人異想天開撿了河邊的石頭，打著「可對抗冠狀病毒的花崗岩」名義大肆販售，還寫了一大串賣弄專有名詞的說明，連日本人自己都看不懂，價格從1200日幣到6000日幣都有。沒想到的是石頭上架後竟供不應求，儘管說明沒人看得懂，卻幾乎全都賣光，讓人傻眼。

不少日本網友看到笑翻，直說：「我們的國民到底怎麼了」、「這都能賣...」、「看來瘋子不少」、「買來做墳墓嗎」、「當成墳墓的材料應該不錯」、「花崗岩墓碑，聽起來就很高級」、「喝紅牛都比較有用吧XD」。

(中時電子報)