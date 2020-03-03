台中捷運綠線年底即將通車，市府針對捷運沿線文心路施作路平、人行道拓寬工程，並協調自來水公司進行管線汰換，最後一段文心路南向自台灣大道至大隆路段將配合捷運市政府站出入口及管線工程，自4日起至5月31日將避開早晚通勤尖峰時段進行施工，交通局呼籲駕駛人提前改道，減少行車不便。

交通局長葉昭甫表示，這次工程範圍為文心路南向自台灣大道至大隆路約400公尺，自即日起至5月31日，每日上午9時至下午4時及晚間8時至隔日上午5時30分進行人行道拓寬施作，施工時將封閉外側一車道施工；路平工程則預計5月30日夜間11時起至31日上午5時30分止封閉全車道。

為保持車行通暢，將區分大隆路至大墩十九街、大墩十九街至大墩二十街、大墩二十街至台灣大道等3路段逐段施作。此外，避免重複開挖道路，工程同步整合水利建設汙水下水道改善工程進行施工，減少對民眾影響。

葉昭甫提醒，施工期間呼籲駕駛人提前改道，文心路南向建議替代道路1：文心路→台灣大道→惠中路→市政北一路→文心路；替代道路2：文心路→台灣大道→大墩路→大隆路→文心路。

(中時 )